Sibanye-Stillwater Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung zum 31. Dezember 2022

Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die von der Gruppe geführten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Betriebs- und Lebensdauerplanungsprozesses und geben Aufschluss über die beträchtlichen zugrundeliegenden Mineralressourcen, die eine nachhaltige und langlebige Produktion unterstützen.

Die Gruppe hat ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten auf fünf Kontinenten aufgebaut, das über beträchtliche Mineralressourcen verfügt, die eine langfristige Produktion einer vielfältigen Mischung von Metallen und Mineralien ermöglichen.

Diese Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung stellt eine verkürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung von Sibanye-Stillwater dar, die im Mineralressourcen- und Mineralreservenbericht der Gruppe enthalten sein wird, wenn dieser am 24. April 2023 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht wird.

Wesentliche Merkmale

- Eine erste Lithium (Li)-Mineralreserve von 193,6kt Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und eine 133%ige Steigerung der Li-Mineralressourcen auf 452,9kt LCE

– Die kontinuierliche Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle mit einem verstärkten Fokus auf Batteriemetalle hat zu einer Erhöhung der zurechenbaren Beteiligung am Keliber-Projekt in Finnland von 26,6% auf 84,96% geführt.

– Die Erklärung der Mineralreserven folgt auf den Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie (FS) und die Genehmigung für den Bau des Keliber-Projekts

– Die fortlaufende, erfolgreiche Exploration in den großen und aussichtsreichen Mineralgrundstücken bei Keliber trug ebenfalls zu zusätzlichen 30,4kt an zurechenbaren LCE-Mineralressourcen bei.

- 2E PGM-Mineralreserven in Höhe von 26,3 Mio. Unzen und Mineralressourcen in Höhe von 84,2 Mio. Unzen nach der Neupositionierung unserer PGM-Betriebe in den USA und der konsequenten Aktualisierung der Pläne für die Lebensdauer der Mine (LoM)

– Die Mineralreserven unterstützen eine 42 Jahre dauernde LoM, die bis 2026 auf eine jährliche Produktion von 700 koz ansteigt.

– Die Schätzungen spiegeln geringfügige Rückgänge von 3,6 % bzw. 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr wider, die auf verbesserte Schätzmethoden zurückzuführen sind, wobei auf der Grundlage der sehr großen abgeleiteten Ressourcenbasis von 44,8 Mio. Unzen weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für Mineralreserven besteht.

- 31,4 Mio. Unzen 4E PGM-Mineralreserven in unseren PGM-Betrieben in SA und ein Anstieg der Mineralressourcen um 1,5 % auf 177,3 Mio. Unzen

– Der Rückgang der Mineralreserven um 2,3 % ist in erster Linie auf den Abbau von 2,7 Mio. Unzen im Jahr 2022 zurückzuführen, der teilweise durch den Abschluss einer positiven FS für das zu 50 % im Besitz befindliche Mimosa North Hill-Projekt (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde, das derzeit vom Vorstand für den Bau in Betracht gezogen wird.

– Die großen 4E-PGM-Mineralressourcen in den SA-PGM-Betrieben bieten die Möglichkeit, die zukünftigen Mineralreserven zu erhöhen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und einen beträchtlichen Wert freizusetzen, vorausgesetzt, die erforderlichen Studien werden abgeschlossen und das Investitionsumfeld ist günstig.

- Stabile Mineralreserven von 12,9 Mio. Unzen (-0,6 %) und Mineralressourcen von 69,3 Mio. Unzen (-7,2 %) in unseren SA-Goldbetrieben und -projekten (einschließlich DRDGOLD)

2.Gruppenübersicht

Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Amerikas¹ Betrieb Gemessen 42.6 13.7 18.7 18.7 39.9 14.7 18.9 18.9 Angezeigt 50.4 12.8 20.7 20.7 59.1 13.8 26.1 26.1 Gemessen + Angezeigt 93.0 13.2 39.4 39.4 99.0 14.1 45.0 45.0 Abgeleitet 114.0 12.2 44.8 44.8 113.6 12.2 44.6 44.6 Erkundung Gemessen 18.8 0.8 0.5 2.8 23.5 0.9 0.7 2.8 Angezeigt 21.5 0.6 0.4 2.3 27.8 0.7 0.6 2.4 Gemessen + Angezeigt 40.3 0.7 0.9 5.1 51.3 0.8 1.3 5.2 Abgeleitet 5.0 0.5 0.1 0.4 7.5 0.9 0.2 0.6 Südliches Afrika² Betrieb Gemessen 419.7 4.3 58.2 81.8 440.4 4.2 59.7 83.7 Angezeigt 644.1 4.3 89.3 113.7 624.4 4.3 85.8 110.0 Gemessen + Angezeigt 1,063.7 4.3 147.6 195.5 1,064.8 4.2 145.4 193.7 Abgeleitet 212.3 4.4 29.7 38.5 209.6 4.3 29.3 38.1 Erkundung Gemessen 1.8 4.2 0.2 0.3 1.8 4.2 0.2 0.3 Angezeigt 253.7 4.1 33.5 47.0 247.3 4.2 33.3 46.6 Gemessen + Angezeigt 255.4 4.1 33.7 47.3 249.0 4.2 33.5 46.9 Abgeleitet 165.4 3.7 19.4 27.5 162.4 3.7 19.4 27.3 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 1,452.4 4.7 221.5 287.3 1,464.1 4.8 225.2 290.9 Gesamtsumme 1,949.1 5.0 315.6 398.5 1,957.2 5.1 318.7 401.5

GOLD Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Amerika Erkundung Gemessen 656.7 0.1 2.5 2.6 661.4 0.1 2.5 2.7 Angezeigt 614.2 0.1 1.7 2.5 622.2 0.1 1.7 2.6 Gemessen + Angezeigt 1,270.9 0.1 4.1 5.2 1,283.6 0.1 4.2 5.2 Abgeleitet 202.7 0.1 0.5 0.8 206.1 0.1 0.5 0.8 Südliches Afrika Betrieb Gemessen 483.5 1.8 28.5 31.4 496.6 1.8 29.3 32.3 Angezeigt 401.8 1.4 18.2 20.6 409.2 1.4 18.4 20.8 Gemessen + Angezeigt 885.3 1.6 46.7 51.9 905.9 1.6 47.7 53.1 Abgeleitet 35.4 5.8 6.6 6.7 41.3 8.2 10.9 11.0 Entwicklung Gemessen 1.1 6.2 0.2 0.2 1.1 6.2 0.2 0.2 Angezeigt 25.5 5.6 4.6 4.6 25.5 5.6 4.6 4.6 Gemessen + Angezeigt 26.6 5.7 4.8 4.8 26.6 5.7 4.8 4.8 Abgeleitet 31.5 4.2 4.3 4.3 31.5 4.2 4.3 4.3 Erkundung Gemessen - - - - - - - - Angezeigt 44.1 4.5 6.4 6.4 44.1 4.5 6.4 6.4 Gemessen + Angezeigt 44.1 4.5 6.4 6.4 44.1 4.5 6.4 6.4 Abgeleitet 4.0 3.6 0.5 0.5 4.0 3.6 0.5 0.5 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 2,226.9 0.9 62.1 68.4 2,260.2 0.9 63.2 69.6 Gesamtsumme 2,500.5 0.9 73.9 80.6 2,543.1 1.0 79.3 86.1

LITHIUM Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100% (Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt) Europa³ Entwicklung Gemessen 3.7 0.5 106.4 125.3 1.1 0.5 33.3 125.3 Angezeigt 8.0 0.5 202.4 238.3 2.4 0.5 62.0 232.9 Gemessen + Angezeigt 11.6 0.5 308.9 363.5 3.6 0.5 95.3 358.2 Abgeleitet 2.8 0.4 57.2 67.4 0.4 0.4 9.8 36.9 Amerika³ Erkundung Gemessen 2.7 0.2 24.8 356.8 2.8 0.2 25.4 356.8 Angezeigt 6.1 0.2 50.4 725.2 6.3 0.2 51.6 725.2 Gemessen + Angezeigt 8.8 0.2 75.2 1,082.0 9.0 0.2 77.0 1,082.0 Abgeleitet 1.4 0.2 11.6 166.8 1.4 0.2 11.9 166.8 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 20.4 0.4 384.1 1,445.5 12.6 0.3 172.3 1,440.2 Gesamtsumme 24.6 0.3 452.9 1,679.7 14.4 0.3 194.0 1,643.9

URANIUM Tonnen Klasse U₃O₈ U₃O₈ 100% Tonnen Klasse U₃O₈ U₃O₈ 100% (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) Südliches Afrika Erkundung Gemessen 158.0 0.1 40.4 50.5 159.5 0.1 40.5 50.6 Angezeigt 49.1 0.2 26.1 28.5 47.5 0.2 25.9 28.3 Gemessen + Angezeigt 207.0 0.1 66.5 79.0 207.0 0.1 66.4 78.8 Abgeleitet - 1.1 0.1 0.1 - 1.1 0.1 0.1 Gesamtsumme 207.1 0.1 66.6 79.1 207.1 0.1 66.5 78.9

KUPFER Tonnen Klasse Kupfer Kupfer 100% Tonnen Klasse Kupfer Kupfer 100% (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) Amerika Erkundung Gemessen 656.7 0.4 6,179.2 6,558.0 661.4 0.4 6,200.9 6,559.5 Angezeigt 614.2 0.4 5,477.1 6,320.5 622.2 0.4 5,544.1 6,368.7 Gemessen + Angezeigt 1,270.9 0.4 11,656.3 12,878.5 1,283.6 0.4 11,745.0 12,928.2 Abgeleitet 202.7 0.4 1,812.1 2,098.4 206.1 0.4 1,856.9 2,150.3 Gesamtsumme 1,473.6 0.4 13,468.4 14,976.9 1,489.7 0.4 13,601.8 15,078.5

ZINZ Tonnen Klasse Zink Zink 100% Tonnen Klasse Zink Zink 100% (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) Australien Betrieb Gemessen 7.3 3.1 490.7 2,467.0 10.6 3.0 706.9 3,536.2 Angezeigt - - - - - - - - Gemessen + Angezeigt 7.3 3.1 490.7 2,467.0 10.6 3.0 706.9 3,536.2 Abgeleitet - - - - - - - - Erkundung Gemessen 0.2 4.8 21.0 105.8 0.2 4.8 21.2 105.8 Angezeigt 1.8 5.7 221.0 1,111.1 1.8 5.7 222.1 1,111.1 Gemessen + Angezeigt 2.0 5.6 242.1 1,217.0 2.0 5.6 243.3 1,217.0 Abgeleitet 0.5 6.5 65.8 330.7 0.5 6.5 66.1 330.7 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 9.2 1.5 732.7 3,683.9 12.6 1.4 950.2 4,753.2 Gesamtsumme 9.7 1.5 798.5 4,014.6 13.0 1.5 1,016.3 5,083.9

Anmerkung: Mineralressourcen sind zurechenbar, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100%-Basis Angezeigt.

1Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch den 2E (Pt und Pd) dargestellt

2Für die PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt

3Für die Lithiummineralressourcen wurde der LCE-Gehalt durch Multiplikation des Li-Gehalts (%) mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH.H2O)) kann von LCE abgeleitet werden, indem es durch den Faktor 0,88 geteilt wird

Mineralische Reserven 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Amerikas¹ Operation Nachgewiesen 10.0 13.5 4.3 4.3 8.2 15.4 4.1 4.1 Wahrscheinlich 50.3 13.6 22.0 22.0 60.1 12.0 23.2 23.2 Nachgewiesen + Wahrscheinlich 60.2 13.6 26.3 26.3 68.3 12.4 27.3 27.3 Südliches Afrika² Operation Nachgewiesen 128.9 3.5 14.7 21.4 124.6 3.5 14.2 20.0 Wahrscheinlich 151.2 3.4 16.7 21.6 171.0 3.3 18.0 23.1 Nachgewiesen + Wahrscheinlich 280.0 3.5 31.4 43.0 295.6 3.4 32.2 43.2 Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich 340.3 5.3 57.7 69.3 363.9 5.1 59.4 70.5

GOLD Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Südliches Afrika Operation Nachgewiesen 227.8 0.9 6.6 8.7 149.6 1.4 6.8 8.0 Wahrscheinlich 124.6 0.9 3.7 4.5 154.8 0.7 3.7 5.0 Nachgewiesen + Wahrscheinlich 352.4 0.9 10.3 13.2 304.4 1.1 10.4 13.0 Entwicklung Nachgewiesen - - - - - - - - Wahrscheinlich 20.5 4.0 2.7 2.7 20.6 3.9 2.6 2.6 Nachgewiesen + Wahrscheinlich 20.5 4.0 2.7 2.7 20.6 3.9 2.6 2.6 Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich 373.0 1.1 12.9 15.9 325.0 1.2 13.0 15.6

LITHIUM Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100% (Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt) Europa³ Entwicklung Nachgewiesen 3.3 0.5 85.4 100.5 - - - - Wahrscheinlich 4.9 0.4 108.2 127.3 - - - - Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich 8.2 0.4 193.6 227.9 - - - -

ZINZ Tonnen Klasse Zink Zink 100% Tonnen Klasse Zink Zink 100% (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb) Australien Operation Nachgewiesen 6.8 3.0 445.5 2,239.9 9.9 3.0 649.2 3,247.4 Wahrscheinlich - - - - - - - - Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich 6.8 3.0 445.5 2,239.9 9.9 3.0 649.2 3,247.4

Anmerkung: Mineralreserven sind zurechenbar, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100%-Basis Angezeigt.

1Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch den 2E (Pt und Pd) dargestellt

2Bei den PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt

3Für die Lithiummineralressourcen wurde der LCE-Gehalt durch Multiplikation des Li-Gehalts (%) mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH.H2O)) kann von LCE abgeleitet werden, indem es durch den Faktor 0,88 geteilt wird

2.1. Über unsere Offenlegung und die damit verbundenen Annahmen

Die Gruppe berichtet in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der JSE und der US Securities and Exchange Commission (SEC) über die Rohstoffpreise, die für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven in allen verwalteten Betrieben, Erschließungs- und Explorationsgebieten verwendet werden. Diese spezifische Offenlegung entspricht den JSE-Regeln, während die SEC-konforme Version unter https://www.sibanyestillwater.com/download/reserves-resources-dec2022- ... abgerufen werden kann.

Wir verwenden vorausschauende Preise, die auf einer umfassenden Marktforschung beruhen und die Preise für den gesamten Zyklus widerspiegeln. Die Preisannahmen für Mineralressourcen, die sich auf längere Zeiträume konzentrieren, basieren auf moderat höheren Preisen als für Mineralreserven, um die Flexibilität der Erzkörper widerzuspiegeln.

Die auf US-Dollar basierenden, vorausschauenden Rohstoffpreise, die für den LoM-Prozess 2022 verwendet werden, wurden mit nur geringfügigen Änderungen weitgehend von 2021 übernommen. Der Goldpreis für die Mineralreserve wurde geringfügig um 9 US$ (-0,5 %) nach unten korrigiert, während der Uranpreis nach oben korrigiert wurde, um die wachsende Anerkennung der Rolle der Kernenergie bei der Sicherstellung einer kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Grundlastversorgung widerzuspiegeln.

Die Rohstoffpreise, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven der nicht verwalteten Unternehmen verwendet wurden, sind in den Anmerkungen zu den entsprechenden Tabellen Angezeigt. In Bezug auf Keliber, das im Laufe des Jahres 2022 mehrheitlich in den Besitz von Sibanye-Stillwater überging und von diesem verwaltet wird, spiegeln die Schätzungen die Arbeiten wider, die von den zuständigen Personen (QP) von Keliber vor der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch das Unternehmen durchgeführt wurden, und wurden mit einem Li-Preis von ~25.000 USD/t LiOH.H2 O durchgeführt, der wesentlich konservativer ist als der aktuelle Konsenspreis für langfristige Marktprognosen von ~37.000 USD/t LiOH.H2 O.

Der für die Deklaration der Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2022 verwendete Wechselkurs liegt bei R16,00/US$, gegenüber R15,00/US$ Ende 2021, was die sich verschlechternden langfristigen ZAR-Aussichten widerspiegelt.

Die Korbpreise der Mineralreserven, die bei der Bestimmung aller Rohstoffschätzungen verwendet wurden, stellen erhebliche Abschläge zu den aktuellen (16. Februar 2023) Metallspotpreisen dar und spiegeln die beträchtlichen Betriebsmargen unserer Betriebe wider.

2E PGM: US$ 1.250 gegenüber einem Spotpreis von US$ 1.355, ein Aufschlag von 8%

4E PGM: ZAR31.281 gegenüber einem Spotpreis von ZAR38.643, ein Aufschlag von 23%

Gold: 850.000 ZAR/kg gegenüber Spotpreisen von ~1.064.500 ZAR/kg, ein Aufschlag von 25%

Sibanye-Stillwater 2022 Preisdecks für Mineralressourcen und Mineralreserven in verwalteten Betrieben.

31-Dez-22 31-Dez-21 BODENSCHÄTZE MINERALIENRESERVEN MINERALIENRESERVEN Edelmetalle US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg Gold 1,800 28,800 925,941 1,650 26,400 850,000 1,659 24,885 800,000 Platin 1,500 24,000 771,617 1,250 20,000 643,014 1,250 18,750 602,826 Palladium 1,500 24,000 771,617 1,250 20,000 643,014 1,250 18,750 602,826 Rhodium 10,000 160,000 5,144,116 8,000 128,000 4,115,292 8,000 120,000 3,858,084 Iridium 3,000 48,000 1,543,235 2,500 40,000 1,286,029 2,500 37,500 1,205,651 Ruthenium 350 5,600 180,044 300 4,800 154,323 300 4,500 144,678 Unedle Metalle US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne Nickel 7.94 17,500 280,000 7.35 16,200 259,200 7.35 16,200 243,000 Kupfer 4.54 10,000 160,000 4.06 8,950 143,200 4.06 8,950 134,250 Kobalt 25 55,116 881,848 22 48,502 776,026 22 48,502 727,525 Uranoxid (U O )38 1 55 121,254 1,940,066 50 110,231 1,763,696 40 88,185 1,322,772 Chromoxid (Cr O23 ),(42%iges Konzentrat) 1 0 165 2,640 0 150 2,400 0.07 150 2,250

1 Langfristige Vertragspreise

Das relevante Metall (Prill), dem unsere PGM-Betriebe ausgesetzt sind, wird im Folgenden zusammengefasst.

Prill Splits

2E Prill-Split (US-PGM-Betrieb) Einheit Bergwerk Stillwater East Boulder Mine Durchschnitt Platin % 22.2 21.7 22.0 Palladium % 77.8 78.3 78.0

4E Prill-Split (SA PGM-Betrieb) Einheit Marikana Rustenburg Kroondal Mimose MER UG2 MER UG2 UG2 MSZ Platin % 61.8 59.4 63.7 54.0 58.1 49.4 Palladium % 27.8 28.9 27.3 34.0 31.1 38.2 Rhodium % 3.3 11.2 4.0 11.2 10.1 4.0 Gold % 7.1 0.6 4.9 0.8 0.7 8.4

MER - Merensky-Riff

UG2 - Obere Gruppe 2 Chromitit

MSZ - Haupt-Sulfid-Zone

Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe nach geografischen Regionen und Rohstoffen

3.1. Amerika

3.1.1. Metalle der Platingruppe

3.1.1.1. Operationen in Montana

- 2E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 84,2 Mio. Unzen, ein Rückgang von 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr

- 2E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 26,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Amerika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Betrieb Stillwater und Gemessen 42.6 13.7 18.7 18.7 39.9 14.7 18.9 18.9 East-Block Angezeigt 50.4 12.8 20.7 20.7 59.1 13.8 26.1 26.1 Gemessen + Angezeigt 93.0 13.2 39.4 39.4 99.0 14.1 45.0 45.0 Abgeleitet 114.0 12.2 44.8 44.8 113.6 12.2 44.6 44.6 Gesamtsumme 207.0 12.6 84.2 84.2 212.6 13.1 89.6 89.6

PGM-Mineralreserven 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Amerika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Betrieb Stillwater und Nachgewiesen 10.0 13.5 4.3 4.3 8.2 15.4 4.1 4.1 East-Block Wahrscheinlich 50.3 13.6 22.0 22.0 60.1 12.0 23.2 23.2 Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich 60.2 13.6 26.3 26.3 68.3 12.4 27.3 27.3

2E PGM = Pt (78%) + Pd (22%)

Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine umfassende Aktualisierung der Methode zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven in den Betrieben in Montana vorgenommen, die auch eine Aktualisierung des Minenplans und der Terminplanung beinhaltete. Diese Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe gipfelte in einer Überarbeitung der Mineralreserven, die nun eine 42-Jahres-LoM unterstützt, die ab 2027 auf eine jährliche Produktion von +700koz ansteigt.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe für die Jahre 2021 bis 2022 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

US-PGM-Betriebe - Abgleich der Mineralreserven

Faktoren 2E PGM (Moz) 31-Dez-21 27.3 Erschöpfung -0.5 Nach der Erschöpfung 26.8 Bereich Einschlüsse/Ausschlüsse 0.4 Geologische Interpretation -3.9 Methodik der Schätzung 2.5 Modifizierende Faktoren 0.5 31-Dez-22 26.3

3.1.1.2. US PGM Explorationsprojekte

PGM-Ressourcen 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Amerika Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer Erkundung (Mt) (g/t) (Moz) (%) (Mlb) (Mt) (g/t) (Moz) (%) (Mlb) Marathon¹ Gemessen 18.8 0.8 0.5 0.2 84.2 23.4 0.8 0.6 0.2 104.9 Angezeigt 21.5 0.6 0.4 0.2 101.7 26.7 0.6 0.5 0.2 126.6 Gemessen + Angezeigt 40.3 0.7 0.9 0.2 185.9 50.1 0.7 1.1 0.2 231.5 Abgeleitet 5.0 0.5 0.1 0.2 25.5 6.2 0.5 0.1 0.2 31.7 Denison² Gemessen - - - - - 0.1 6.2 - 0.5 1.0 Angezeigt - - - - - 1.1 2.8 0.1 1.3 31.3 Gemessen + Angezeigt - - - - - 1.2 3.0 0.1 1.2 32.3 Abgeleitet - - - - - 1.3 2.7 0.1 1.2 33.7 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 40.3 0.7 0.9 0.2 185.9 51.3 0.8 1.3 0.2 263.7 Gesamtsumme 45.3 0.7 1.0 0.2 211.4 58.8 0.8 1.5 0.3 329.1

118,19% Zurechenbar, nicht verwaltet

264,92% Zurechenbar, nicht verwaltet

- Im Januar 2022 traf die Gruppe eine Vereinbarung mit Generation Mining Ltd. über die Veräußerung ihrer 16,5 %igen direkten Projektbeteiligung am Projekt Marathon, die über Stillwater Canada Inc. gehalten wird, einer Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater Limited, im Austausch gegen 21.759.332 Stammaktien von Generation Mining, wodurch sich die Beteiligung der Gruppe an Generation Mining auf 18,19 % erhöht. Dies führte zu einem entsprechenden Rückgang der zurechenbaren Mineralressourcen um 4,46%.

- Am 7. November 2022 wurde die Transaktion zum Verkauf von Lonmin Canada Inc. einschließlich des Denison-Projekts an Mining Inc. (Magna) für einen Gesamtbetrag von 16 Millionen US-Dollar abgeschlossen, was dazu führte, dass die zurechenbaren Mineralressourcen aus unserem Inventar entfernt wurden.

3.1.2. Batterie-Metalle

3.1.2.1. Lithium-Explorationsprojekt

Lithium-Mineralressourcen 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 LITHIUM Amerika Tonnen Li LCE H₃BO₃ H₃BO₃ Tonnen Li LCE H₃BO₃ H₃BO₃ (Mt) (%) (kt) (%) (kt) (Mt) (%) (kt) (%) (kt) Erkundung Rhyolith-Grat Gemessen 2.7 0.2 24.8 8.3 225.2 2.8 0.2 25.4 8.3 230.7 Angezeigt 6.1 0.2 50.4 8.1 494.4 6.3 0.2 51.6 8.1 506.5 Gemessen + Angezeigt 8.8 0.2 75.2 8.2 719.6 9.0 0.2 77.0 8.2 737.2 Abgeleitet 1.4 0.2 11.6 7.9 106.5 1.4 0.2 11.9 7.9 109.1 Gesamtsumme 10.2 0.2 86.8 8.1 826.1 10.4 0.2 88.9 8.1 846.3

6,95 % zurechenbare Beteiligung an Ioneer Ltd, dem Betreiber des Rhyolite Ridge-Projekts

LCE-Zahlen, die von der In-situ-Li-Mineralisierung abgeleitet wurden, indem ein Verhältnis von 1:5.323 angewendet wurde

Die zurechenbaren Mineralressourcen des Lithium-Bor-Projekts Rhyolite Ridge (Rhyolite Ridge-Projekt) blieben über die Beteiligung der Gruppe an ioneer Ltd. weitgehend unverändert und wurden nur durch eine geringfügige Änderung der Beteiligung von 7,1 % auf 6,95 % beeinträchtigt.

Die Gruppe hat mit ioneer Limited eine Vereinbarung zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures für das Rhyolite-Ridge-Projekt in Nevada getroffen, sofern alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind. Im Jahr 2022 erreichte das Projekt mit der Veröffentlichung einer Absichtserklärung (Notice of Intent, NOI) durch das U.S. Bureau of Land Management (BLM) im Federal Register die letzte Phase der Genehmigungsverfahren.

3.1.2.2. Projekte zur Kupferexploration

Mineralische Ressourcen Kupfer 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 KUPFER Amerika Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold Erkundung (Mt) (%) (Mlb) (g/t) (Moz) (Mt) (%) (Mlb) (g/t) (Moz) Altar¹ Gemessen 637.9 0.4 6,095.0 0.1 2.4 637.9 0.4 6,095.0 0.1 2.4 Angezeigt 580.3 0.4 5,293.0 0.1 1.5 580.3 0.4 5,293.0 0.1 1.5 Gemessen + Angezeigt 1,218.2 0.4 11,388.0 0.1 3.9 1,218.2 0.4 11,388.0 0.1 3.9 Abgeleitet 190.4 0.4 1,750.0 0.1 0.4 190.4 0.4 1,750.0 0.1 0.4 Rio Grande² Gemessen - - - - - - - - - - Angezeigt 12.5 0.3 82.4 0.4 0.1 14.1 0.3 93.2 0.4 0.2 Gemessen + Angezeigt 12.5 0.3 82.4 0.4 0.1 14.1 0.3 93.2 0.4 0.2 Abgeleitet 7.2 0.2 36.7 0.3 0.1 8.2 0.2 41.5 0.3 0.1 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 1,230.7 0.4 11,470.4 0.1 4.1 1,232.3 0.4 11,481.2 0.1 4.1 Gesamtsumme 1,428.3 0.4 13,257.1 0.1 4.5 1,430.9 0.4 13,272.7 0.1 4.6

1100% Zurechenbar, nicht verwaltet

217,59% Zurechenbar, nicht verwaltet, basierend auf der Beteiligung an Aldebaran Resources

Die zurechenbaren Gesamtkupfermineralressourcen der Gruppe wurden durch eine geringfügige Änderung der Beteiligung an Aldebaran Resources Ltd. von 19,99 % auf 17,59 % beeinträchtigt. Zum 31. Dezember 2022 hat Aldebaran inoffiziell Ausgaben getätigt, um eine 60 %-Beteiligung am Altar-Projekt zu erwerben; eine offizielle Mitteilung mit geprüften Ausgaben wird jedoch für Anfang Q1 2023 erwartet.

3.2. Südafrika

3.2.1. Metalle der Platingruppe

3.2.1.1. SA PGM-Operationen

- 4E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 177,3 Mio. Unzen, ein Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr

- 4E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 31,4 Mio. Unzen, ein Rückgang von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven 31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 PGM Südliches Afrika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100% (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) Betrieb Marikana¹ Gemessen 73.1 4.2 9.9 12.2 73.3 4.2 9.9 12.3 Angezeigt 513.4 4.1 67.8 84.1 513.4 4.1 68.1 84.4 Gemessen + Angezeigt 586.5 4.1 77.7 96.3 586.6 4.1 78.0 96.8 Abgeleitet 179.4 4.4 25.1 31.2 178.9 4.4 25.2 31.2 Rustenburg² Gemessen 287.8 4.5 41.9 56.6 308.3 4.4 43.2 58.4 Angezeigt 112.7 5.4 19.4 25.4 88.6 5.3 15.1 20.5 Gemessen + Angezeigt 400.6 4.8 61.3 82.0 396.9 4.6 58.4 78.9 Abgeleitet 14.9 5.6 2.7 3.5 11.0 5.6 2.0 2.7 Kroondal³ Gemessen 25.0 3.3 2.7 5.4 27.8 3.3 3.0 5.9 Angezeigt 4.7 3.8 0.6 1.2 4.8 3.8 0.6 1.2 Gemessen + Angezeigt 29.8 3.4 3.3 6.6 32.5 3.4 3.6 7.1 Abgeleitet 2.5 2.9 0.2 0.5 2.5 2.9 0.2 0.5 Mimose⁴ Gemessen 33.7 3.5 3.8 7.6 31.0 3.5 3.5 7.0 Angezeigt 13.1 3.5 1.5 3.0 17.7 3.5 2.0 4.0 Gemessen + Angezeigt 46.9 3.5 5.3 10.6 48.7 3.5 5.5 11.0 Abgeleitet 15.5 3.4 1.7 3.4 17.2 3.4 1.9 3.7 Insgesamt Gemessen + Angezeigt 1,063.7 4.3 147.6 195.5 1,064.8 4.2 145.4 193.7 Gesamtsumme 1,276.0 4.3 177.3 234.0 1,274.4 4.3 174.7 231.8