DAX pendelt weiter um 14.800 Punkte

In diesem Fall würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden und der DAX wohl vor einem weiteren Kursrückgang bis zunächst 14.600 zum 200er-EMA im Tageschart stehen. Erholungen sollten wohl schon im Bereich um den Widerstand bei 15.150 Punkte wieder auslaufen.

Am heutigen Donnerstag steht vor allem der Leitzinsentscheid der EZB im Fokus, der am Nachmittag um 14:15 Uhr erwartet wird. Um 14:45 Uhr folgt dann die EZB-Pressekonferenz, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der EZB geben könnte. In den USA werden heute zudem Arbeitsmarktdaten um 13:30 Uhr sowie der Philadelphia-Fed-Index für den Monat März veröffentlicht.