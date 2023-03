Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Aktuell steht der Edelmetall Report 2023 zum kostenlosen Download ( https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ... ) bereit. Er enthält umfassende Informationen zu den wichtigsten Edelmetallen und zeigt darüber hinaus ganz klar auf, dass wir uns gerade am Beginn eines neuen Bullenmarkts für Edelmetalle befinden. Dabei spielen nicht nur spekulative und Investment-Aspekte eine Rolle, sondern auch die künftige massenweise Nutzung von Silber in Fahrzeugen und PV-Anlagen sowie ein immer größer werdendes Angebotsdefizit bei allen Edelmetallen.

Herisau, 20. März 2023: „Corona-Soforthilfe“, „Gaspreisbremse“ oder „Tankrabatt“, Helikoptergeld wird im Moment in rauen Mengen per Knopfdruck geschaffen. Dies führt dazu, dass das FIAT-Währungssystem, wie wir es kennen, unwiderruflich an seine Grenzen stößt. Der Goldpreis dürfte spätestens bei einem zu erwartenden Sinken der weltweiten Leitzinsen kräftig zulegen und Anleger nicht nur zwecks Wertaufbewahrung, sondern vor allem auch mit Gewinnen bei entsprechenden Edelmetallaktien erfreuen.

