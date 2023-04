Hauptversammlung von Telekom, UBS und Hewlett Packard! Zahlen von Sodexo & Barry

Tipp der Woche l: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist: Während alle Welt über Künstliche Intelligenz redet, spürt Dr. Dennis Riedl mit seinem Megatrend-Depot die großen Trends von Morgen auf: Jetzt den Frühbucher-Rabatt von 30 Prozent sichern: HIER KLICKEN!

Konjunkturdaten

Polen: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 02/23

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 02/23

08:50 Uhr, Frankreich: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 02/23

09:15 Uhr, Spanien: PMI Dienste 03/23

09:45 Uhr, Italien: PMI Dienste 03/23

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 02/23

10:00 Uhr, EU: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritanien: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 03/23

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 02/23

15:45 Uhr, USA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: ISM Services Index 03/23

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:45 ITA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:55 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 14:30 USA Handelsbilanz 14:30 CAN Internationaler Warenhandel 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe 16:00 EUR EZB Lane Rede 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise



