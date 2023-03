Nachdem Apple eine überaus starke Kursrallye im Zeitraum zwischen 2019 und Ende 2021 absolviert hatte, toppt der Wert um 182,94 US-Dollar und ging in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte bis zum Jahreswechsel 2022/2023 auf die Horizontalunterstützung sowie ein Niveau von 124,17 US-Dollar abwärts. Seit Anfang dieses Jahres herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend, dieser reichte bis an 156,30 US-Dollar heran. Dort hielt sich Apple die letzten Wochen über auf, konnte aber in der abgelaufenen Woche einen Sprung darüber vollziehen und steuert nun auf den übergeordneten Abwärtstrend zu.

Mittelfristig noch in der Warteschleife