Gute US-Inflationsdaten verhelfen dem DAX zu einem neuen Jahreshoch

Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei sechs Prozent gelegen. Für März hatten Experten mit einer Rate von 5,2 Prozent gerechnet. Die Daten, die das US-Arbeitsministerium am Mittwoch veröffentlichte, konnten diese Erwartungen nochmals unterbieten.

Anleger sehen die Inflationsdaten vor allem als Gradmesser für den künftigen Zins-Kurs der US-Notenbank Fed. "Das Inflationsthema ist für viele Spekulationen und Konjunkturentwicklungen verantwortlich und hat nicht an Brisanz verloren", merkte Marktexperte Andreas Lipkow gegenüber der dpa an. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 3. Mai an.