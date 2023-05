Die Notenbanken versuchen weiterhin die immer noch viel zu hohen Inflationsraten durch Zinserhöhungen zu bändigen. Sie laufen dabei aber auch Gefahr, den Bogen zu überspannen und damit eine neue globale Finanz- und Bankenkrise 2.0 zu verursachen. In den letzten Wochen musste bereits die Pleite-Bank First Republic Bank durch JP Morgan Chase übernommen werden. Die FED pumpte weitere 90 Mrd in den Markt, um einen Flächenbrand zu vermeiden. Dies ist nun schon die dritte Pleite einer mittelgroßen Bank in den USA nach den Silicon Valley Bank und der Signature Bank , die durch Schieflagen im Anleihensektor in der Kombination mit einem starken Einlagenabzug pleitegingen und übernommen wurden.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 210 unter www.YouTube.com .

Eine gute Alternative für Aktien aus Russland sind jetzt Aktien aus Kasachstan. Über Freedom Broker können westliche Anleger jetzt neuerdings in Kasachstan direkt investieren, wenn Sie zu zuvor ein Konto eröffnen, was unter folgenden Link leicht möglich ist: https://freedom24.com/invite_from/2952896

Im Grundsatz müssten die Notenbanken fortan weitere Zinserhöhungen machen, um die Inflationsraten runter zu bringen. Wenn sie den Bogen aber überspannen, besteht die Gefahr von Verwerfungen am Finanzmarkt und/oder einer Rezession. Die Anleger an den Weltbörsen scheinen aber wenig beindruckt zu sein und setzen wohl darauf, dass es im Sommer zu einer Zinserhöhungspause kommt. Die meisten Indices stiegen am Freitag kräftig - der DAX sogar fast ein neues Jahres-Hoch von fast 16.000 Indexpunkten. Aber auch die Börsen aus Osteuropa konnten kräftig zulegen.

Die Notenbanken FED und EZB haben Anfang Mai erwartungsgemäß die Zinsen erneut um jeweils 0,25 Basispunkte erhöht und zwar in den USA auf 5 Prozent und in Europa um auf 3,75 Prozent. Die Inflationsraten sind immer noch jeweils zu hoch und gehen vor allem in Europa nur langsam zurück. In den USA sank die Inflationsrate im März um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent, In der EU verharrten Sie im März aber auf 8,3 Prozent. Dabei haben die zentralosteuropäischen Länder wesentlich höhere Inflationsraten als der EU-Durchschnitt mit Ungarn an der Spitze von 25 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer