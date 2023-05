Novavax: 50 Prozent-Rallye – endlich neue Hoffnung für Anleger?

Die Titel des Impfstoffherstellers sprangen am gestrigen Dienstag zeitweise um mehr als 50 Prozent in die Höhe, bevor sie schließlich mit einem Plus von rund 28 Prozent den Handel beendeten. Zuvor hatte das Unternehmen seine enttäuschenden Earnings und vielversprechende neue Impfstoffdaten präsentiert sowie ein Kostensenkungsprogramm vorgestellt, das auch umfangreiche Entlassungen vorsieht.

So erzielte Novavax im ersten Quartal einen Umsatz von 81 Millionen US-Dollar – ein Einbruch von 88,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Pharmaunternehmen meldete zudem einen Nettoverlust von 294 Millionen US-Dollar bzw. 3,41 US-Dollar pro Aktie. Novavax sagte, der steile Rückgang sei auf "ein sich abzeichnendes saisonales Muster" für Covid-Impfstoffe zurückzuführen.