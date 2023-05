International Graphite erhielt einen Zuschuss der australischen Bundesregierung in Höhe von 4,7 Mio. $

- Der Zuschuss wird für Machbarkeitsstudien für die „Mine-to-Market“-Graphitentwicklungsstrategie des Unternehmens in Westaustralien zur Integration des Projekts Springdale Graphite und der vorgeschlagenen Collie Graphite Batterieanodenmaterial-(BAM)-Anlage verwendet

- Mit den Zuschüssen werden Projekte für kritische Mineralien in der Früh- und Mittelphase gefördert, die den Übergang Australiens zu Null-Emissionen beschleunigen und die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung in regionalen Kommunen unterstützen

- Die Fördervereinbarung wird voraussichtlich bis zum 31. Mai 2023 abgeschlossen sein, und die Mittel stehen ab dem 1. Juni 2023 zur Verfügung

18. Mai 2023 / IRW-Press / – International Graphite Limited (ASX:IG6) (International Graphite oder das Unternehmen) wurde von der australischen Regierung im Rahmen des vom Federal Department of Industry, Science and Resources (Bundesministerium für Industrie, Wissenschaft und Ressourcen) verwalteten nationalen Entwicklungsprogramms „Critical Minerals Development Program“ mit einer Förderung in Höhe von 4,7 Mio. $ bedacht.

Die Mittel, die voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 verfügbar sein werden, werden dazu beitragen, die integrierte Graphitlieferkette, die das Unternehmen in Westaustralien entwickelt, zu beschleunigen.

Die Fördergelder werden für Machbarkeitsstudien für das geplante Graphitbergwerk des Unternehmens in Springdale und die Produktionsanlage für Batterieanodenmaterial in Collie sowie für den Bau einer geplanten Graphitmikronisierungsanlage, ebenfalls in Collie, verwendet. Das Unternehmen trägt im Laufe der Zeit zum Differenzbetrag des Finanzierungsbedarfs für diese Aktivitäten bei.

IG6 Managing Director und CEO Andrew Worland sagte: „Australien hat es sich zum Ziel gesetzt, zu einem wichtigen Anbieter für Mineralien zu werden, und wir freuen uns, dass die Bundesregierung unser Potenzial erkannt hat, zu dieser Vision beizutragen.“