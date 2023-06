Entsprechend tiefe Spuren hinterließ der triste Zwischenbericht von Croda in der gesamten Branche. Im Dax sackten die Papiere des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise als Schlusslicht um mehr als drei Prozent ab, in der Schweiz gerieten Aktien des Wettbewerbers Givaudan unter Druck.

Croda rechnet zudem mit einer Fortsetzung des Lagerbestandsabbaus in den Industrie- sowie in den konsumnahen Endmärkten, sowie mit einer nachlassenden Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft.

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung des britischen Chemieunternehmens Croda hat am Freitag die gesamte Branche belastet. Die Papiere von Croda brachen in London um mehr als zehn Prozent ein; der Stoxx Europe 600 Chemicals fiel am Ende des europäischen Branchentableaus um 1,1 Prozent. Die exponentielle 200-Tage-Linie, Gradmesser für den längerfristigen Trend, wackelt wieder.

