Wienerberger – Transformation durch Akquisition! Einstiegschance bei einem Weltmarktführer?

Dem unternehmerischen Wandel folgte eine neue Organisationsstruktur. Ausgehend von einer stark produktzentrierten Organisationsstruktur mit „ Wienerberger Building Solutions “ und „ Wienerberger Piping Solutions “ in Europa, werden in Zukunft die Geschäftsbereiche nach regionaler Zuteilung operativ gesteuert. Neben dem Nordamerika-Segment, wo sich eine derart kombinierte Managementstruktur bereits vor mehreren Jahren etablierte, berichtet Wienerberger die Geschäftszahlen seit dem neuen Geschäftsjahr separat für Ost- und Westeuropa. In allen drei Regionen bietet der Konzern das komplette Produktsortiment für Gebäudehüllen sowie für das Wasser- und Energiemanagement an.

In erster Linie war Wienerberger seit der Unternehmungsgründung im 19. Jahrhundert für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Ziegelsteinen über Jahrzehnte hinweg bekannt. Dies schuf damals eine starke Abhängigkeit zum zyklischen Neubaugeschäft. Durch die Transformation des Geschäftsmodells in die Segmente Infrastruktur und Renovierung reduzierte sich diese Abhängigkeit in den letzten zehn Jahren von 65 Prozent auf nun 49 Prozent des Gesamtumsatzes. Wienerberger investierte durch die vielen Zukäufe in die Transition vom Baustoffproduzenten zum Komplettanbieter von System- und Infrastrukturlösungen für den Neubau, Renovierung und im Wassermanagement.

