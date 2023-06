Nine Mile Metals gibt die Ergebnisse der Erzausbeute im Rahmen der Massenprobenanalyse der Firma RPC aus Fredericton, New Brunswick bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Montag, 26. Juni 2023 / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich bekannt zu geben, dass der endgültige Bericht mit den Ergebnissen der mineralogischen Untersuchung, die von der Firma Research and Productivity Council („RPC“) in Fredericton, New Brunswick durchgeführt wurde, nun vorliegt. RPC wurde von Nine Mile Metals mit der Bewertung der potenziellen Cu-Pb-Zn-Ag-Au-Ausbeute aus der VMS-Linse Nine Mile Brook beauftragt. RPC erhielt 52 Kilogramm des aus dem Bohrkern des Bohrprogramms 2022 gewonnenen Probenmaterials (Abbildung 1), um die Mineralogie zu charakterisieren und eine Orientierung für die weiteren Untersuchungen zum Gewinnungsgrad zu haben. Das Material wurde nach Rücksprache mit dem Technikerteam von Nine Mile zu drei Proben kombiniert. Hier die wichtigsten Eckdaten des Berichts: