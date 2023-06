FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag die Hürde von 16 000 Punkten problemlos übersprungen und kräftig zugelegt. Ohne Anzeichen von Schwäche kletterte der deutsche Leitindex zuletzt mit plus 1,23 Prozent auf 16 143,27 Zähler. Die Wochenbilanz beläuft sich aktuell auf zwei Prozent Zuwachs. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE für die persönlichen Konsumausgaben stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum weniger stark als erwartet und gab den Kursen nochmals Unterstützung.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 1,50 Prozent auf 27 601,35 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Prozent höher.

Die Zinssorgen sind gleichwohl nicht vom Tisch, Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der straffen Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Dass die US-Notenbank Fed im Juli die Zinsen ein weiteres Mal anheben werde, sei nach den überraschend robusten US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche eine absolute Gewissheit, schrieb etwa Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Und nicht nur das: Es steige auch die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen danach.

Adidas und Puma standen vor dem Wochenende nach Quartalszahlen von Nike im Blick. Sie schüttelten ihre Anfangsverluste rasch ab, nachdem Markteilnehmer die Kennziffern und Prognosen von Nike besser eingeordnet hatten. Der starke Gesamtmarkt stützte die Kurse zusätzlich. Adidas gewannen zuletzt 2,1 Prozent, Puma notierten 2,7 Prozent höher.

Immobilienwerte erholten sich zum Ende eines schwachen ersten Halbjahres. Die Stimmung verbesserte sich am letzten Handelstag im Juni dank Nachrichten von LEG Immobilien . Die Düsseldorfer hatten am Vorabend ihre Prognosen für 2023 angehoben. LEG gewannen oben im MDax sechs Prozent. Auch Vonovia präsentierten sich an der Dax-Spitze mit einem Plus von 3,9 Prozent in guter Verfassung. Im SDax lagen Patrizia mit einem Gewinn von 5,2 Prozent vorne.

Die Aktien von Kion setzten ihre Erholungsrally mit plus 5,6 Prozent fort. Nochmals Schwung verliehen mehrere Kurszielerhöhungen von Analysten. Die Deutsche Bank geht in einem Ausblick auf den Quartalsbericht von Kion davon aus, dass der Staplerhersteller sein operatives Ergebnisziel für das Gesamtjahr erhöht. Hinter Kion legten auch die Aktien von Konkurrent Jungheinrich kräftig zu um 4,6 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0888 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch deutlich höher auf 1,0938 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,45 Prozent am Vortag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,37 Prozent auf 124,18 Punkte. Der Bund-Future notierte fast unverändert auf 133,62 Punkten./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---