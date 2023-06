NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten haben den US-Börsen vor dem Wochenende klare Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 0,88 Prozent auf 34 422,55 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von rund zwei Prozent ab. Für den Juni steuert der New Yorker Leitindex auf ein Plus von 4,2 Prozent zu, während der Kursanstieg für die erste Jahreshälfte 3,9 Prozent beträgt.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,28 Prozent auf 4452,69 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er deutlichere Gewinne als der Dow vorweisen.