Scientia Clinical Research hat den ersten Probanden der klinischen Phase-I/II-Studie zu RECCE 327 als Schnellinfusion bei Harnwegsinfektionen das Präparat bereits verabreicht

- Bei Scientia Clinical Research wurde die Verabreichung früher als geplant eingeleitet und die ersten männlichen und weiblichen Probanden haben das Präparat bereits erhalten; vor kurzem wurde eine Ausweitung der Studienstandorte angekündigt

- Den Probanden, die RECCE 327 (R327) erhielten, wurde das Präparat mit rascheren Infusionsraten verabreicht als den Probanden der vor kurzem abgeschlossenen Phase-I-Studie

- Die Verabreichung an die übrigen Probanden der Kohorte erfolgt noch diese Woche

SYDNEY, Australien, 24. Juli 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen der klinischen Phase-I/II-Studie zu Harnwegsinfektionen zur Beurteilung von RECCE 327 (R327) bei kürzerer Infusionsdauer der Forschungspartner Scientia Clinical Research den ersten männlichen und weiblichen Probanden das Präparat bereits erfolgreich verabreicht hat.

Wie bereits am 10. Juli 2023 angekündigt, hat das Unternehmen seine klinischen Studienstandorte nun auf die Forschungseinrichtung Scientia Clinical Research in Sydney (New South Wales) ausgeweitet, um eine raschere Patientenrekrutierung zu ermöglichen und die Patientenpopulation zu vergrößern. Scientia hat bereits vor dem geplanten Termin mit der Verabreichung begonnen. Den Probanden wird R327 in einer Dosierung von 2.500 mg in zwei rascheren Infusionsraten intravenös verabreicht.

In der Studie zielt man auf die primären Endpunkte ab. Die verbleibenden Probanden erhalten das Präparat am Standort von Scientia Clinical Research noch diese Woche; die Auslesung der Daten erfolgt dann voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023.

Alle Einzelheiten zur Studie finden Sie auf der Webseite anzctr.gov.au unter der Studien-ID ACTRN12623000448640.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.