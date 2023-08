Zahlen von Apple, Infineon, Lufthansa, Zalando, BMW, ProSiebenSat.1, Rolls-Royce

Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Q2-Zahlen

06:30 Uhr, Schweiz: Oerlikon, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

06:45 Uhr, Schweiz: Adecco, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Lastminute, Halbjaherszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Belgien: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Belgien: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Infineon, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Luxemburg: SES Gobal, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q2-Zahlen

07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 Uhr, Deutschland: Süss MicroTec, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: BayWa, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: SGL Carbon, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Süss MicroTec, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: LSE, Halbjahreszahledn

08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q2-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Wizz Air, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Bauer, Hauptversammlung

12:00 Uhr, USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Cummins, Q2-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q2-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Kellogg, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Cigna, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:30 Uhr, USA: Apple, Q3-Zahlen

Konjunkturdaten

03:45 Uhr, China: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 06/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 07/23

09:15 Uhr, Spanien: PMI Dienste 07/23

09:45 Uhr, Italien: PMI Dienste 07/23

09:50 Uhr, Frankreich: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 06/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 Uhr, USA: Produktivität Q2/23

15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Industrie Auftragseingang 06/23

16:00 Uhr, USA: Langlebige Güter 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: ISM-Index 07/23

