Elmos verfehlt trotz guter Geschäfte die Erwartungen - Aktie verliert

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage in allen Segmenten profitiert. Das Unternehmen wuchs kräftig, verfehlte aber die Erwartungen der Analysten. Weil Elmos viel Geld für den Umbau des Geschäfts in die Hand nimmt, rutschte der Barmittelzufluss zudem tiefer in den negativen Bereich.

An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag nicht gut an, die Aktie fiel zeitweise um gut neun Prozent. Zuletzt konnte das Papier seine Verluste zwar auf rund zweieinhalb Prozent eindämmen, der Jahresgewinn schmolz aber auf rund 46 Prozent ab. Auch andere Werte aus der Halbleiterbranche standen unter Druck.