Zahlen von Fraport, Varta, MVV Energie, Atoss Software, Bechtle, Energiekontor..

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 11.08.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (MoM) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Jahr) 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher



