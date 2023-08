Vergangene Woche hat das E-Commerce-Schwergewicht Amazon.com Quartalszahlen vorgelegt und meldete einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11% auf 134,4 Mrd. US-Dollar; der operative Gewinn lag mit 7,7 Mrd. US-Dollar 133 Prozent über dem Vergleichszeitraum. Der Trend zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) gab der Cloud-Sparte Auftrieb, deren Anteil am Gewinn 5,4 Mrd. betrug. Firmenchef Andy Jassy setzte sich unerwartet hohe Ziele für das laufende Quartal, worauf die Aktie (US0231351067) nachbörslich um 7 Prozent anzog. Wer auf dem aktuellen Niveau lieber defensiv agieren will, findet die passende Zertifikate-Strategie.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SN7TPH0 bietet beim Preis von 117,23 Euro einen Puffer von 9,6 Prozent. Beim Höchstbetrag (Cap) von 140 US-Dollar errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 10,54 Euro oder 24,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 15.12.23 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 16,5 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer gibt’s beim Produkt der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ135D5: Bei einem Preis von 108,46 Euro beträgt der Puffer über 16 Prozent. Das Cap von 130 US-Dollar begrenzt den Gewinn bei konstanten Wechselkursen auf ca. 10,27 Euro oder 15,2 Prozent p.a. In diesem gewinnmaximalen Szenario notiert die Aktie am 15.3.24 auf Höhe des Caps oder drüber. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 29,6 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PN5FZM5) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 140 US-Dollar ausgestattet. Sofern die Barriere bei 100 US-Dollar (Puffer 26,7 Prozent) bis zum Bewertungstag 15.3.24 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 117 Euro und konstanten Wechselkursen liegt die maximale Rendite bei 10,90 Euro oder 15 Prozent p.a. Sehr Attraktives Abgeld: fast 10 Prozent günstiger als die Aktie.

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass sich der positive Trend bei Amazon.com grundsätzlich fortsetzt, aber auf dem aktuellen Kursniveau mit einer zwischenzeitlichen Verschnaufpause rechnet und sich gegen zwischenzeitliche Rücksetzer wappnen will, kann mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen