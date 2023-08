15 Top-Unternehmen des Chip-Sektors weltweit (ex China) in einem festen Basket

Der Börse Online Chip Power NTR Index ist kein klassischer Index mit einem Konzept zur systematischen Auswahl und regelmäßigen (Neu-)Gewichtung von Unternehmen des Chip-Sektors, sondern basiert auf einem statischen Aktienkorb von 15 handverlesenen Top-Playern der Branche.

Im Aktienkorb sind enthalten: Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials, ASML Holding, Infineon, Intel, Kla Corp, Marvel Technology, Nvidia, Qualcomm, Samsumg Electronics GDRs, STMicroelectronics, Synopsys, Taiwan Semiconductor (TSMC), Texas Instruments und Wolfspeed. Anleger sind zu über 80 Prozent in US-Dollar investiert, ansonsten in Euro – ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht, ist also in die Investitionsüberlegungen einzubeziehen.

Net-Total-Return-Konzept reinvestiert etwaige Dividenden

Die aktuelle Gewichtung kann auf den Webseiten von Solactive unter der Index-ISIN (DE000SL0FTE5) nachvollzogen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, somit werden die Netto-Dividenden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger können mit dem Zertifikat global diversifiziert (über die westlichen Industrienationen gestreut) auf die Top-Unternehmen des Chip-Sektors setzen und damit an den Trends zur Nutzung künstlicher Intelligenz und zum Reshoring, also der der Rückverlagerung von Produktionsstätten in westliche Industrienationen, partizipieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Börse Online Chip Power Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Chip Power Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen