Draftkings: "Die beste Top-Line-Story" – so viel Potenzial hat die Kursrakete

Truist Financial-Analyst Barry Jonas hat die Aktie nach Veröffentlichung der Earnings von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 44 US-Dollar angehoben – rund 50 Prozent über dem derzeitigen Niveau. "Nach einer Wende im zweiten Quartal hin zur Rentabilität sind wir der Meinung, dass Draftkings die Stützräder los ist. Das Management hat zahlreiche frühe Bedrohungen geschickt umschifft, und wir glauben, dass der Weg zu signifikanter und nachhaltiger Profitabilität klarer geworden ist", zitiert CNBC den Analysten.

Und weiter: "Draftkings könnte heute die beste Top-Line-Story im Glücksspielbereich sein, einem Bereich, der ansonsten (ob zu Recht oder zu Unrecht) von makroökonomischen Bedenken geplagt wird." Laut Jonas sei Draftkings gut positioniert, um in den kommenden Jahren ein bedeutendes EBITDA zu erwirtschaften, da die "dunkelsten, investitionsintensivsten Tage" nun hinter dem Unternehmen liegen. Er merkte an, dass Draftkings weiterhin Marktanteilsgewinne verzeichne und den Abstand zu seinem Konkurrenten FanDuel zu verringern scheine. Am Investorentag des Unternehmens, der für den 14. November angesetzt ist, könnten weitere Aufwärtsbewegungen bevorstehen, so Jonas.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Wells Fargo-Analyst Daniel Politzer gibt sich ähnlich euphorisch: "Wir haben letzte Woche eine Menge gelernt: Draftkings erobert Marktanteile, profitiert von einem verbesserten Produkt und begrenzt das Wachstum der Betriebskosten." Politzer hat die Aktie von "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 37 US-Dollar angehoben.

Der Analyst fügte hinzu, dass sich die Hausse-These von Draftkings allmählich bewahrheite, da der Marktanteil wachse, während sich die Kosten "in Grenzen halten". Weitere Kundenakquise stehe laut Politzer Anfang September mit dem NFL-Kickoff an.

Die Wall Street ist bullish bei der Draftkings-Aktie: Der Analysten-Konsens lautet "Buy" und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über neun Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die DraftKings Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 15,74USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion