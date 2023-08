GRENKE AG verzeichnet starkes Wachstum im Q2 2023 - Prognose für 2024 angepasst!

Die GRENKE AG, ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, verzeichnet im zweiten Quartal 2023 eine positive Ergebnisentwicklung. Die operativen Erträge stiegen um 11,4 % auf 109,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Konzernergebnis wuchs um 17,3 % auf 24,5 Mio. Euro. Die Schadenquote lag mit 0,9 % deutlich unter der Zielmarke von 1,5 %. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Jahr 2023 und passt den Ausblick für 2024 an das Marktumfeld an.Der Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG, Dr. Sebastian Hirsch, betont, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg sei. Die Corona-Delle im Neugeschäft sei fast überwunden und das Niveau von 2019 fast wieder erreicht. Trotz wachsender Rezessionssorgen an den Märkten strebt das Unternehmen weiterhin zweistelliges Wachstum an, um Marktanteile zu gewinnen. Gleichzeitig will GRENKE in den nächsten zwölf Monaten die Effizienz steigern und ein profitables und ausgewogenes Geschäft mit soliden Margen anstreben.Die GRENKE AG verfügt über mehr als eine Million laufende Leasingverträge mit einem Volumen von 9,2 Mrd. Euro. Die positive Entwicklung der DB2-Marge im zweiten Quartal 2023 wird sich positiv auf das Konzernergebnis auswirken. Die Zinserträge stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,2 Mio. Euro auf 113,6 Mio. Euro. Die Schadensabwicklung und Risikovorsorge konnte weiter reduziert werden, was zu einer Schadenquote von 0,9 % führte.Die Personalaufwendungen stiegen im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,0 Mio. Euro auf 44,0 Mio. Euro. Die Cost-Income-Ratio lag bei 59,5 %. Die Bilanzsumme des GRENKE-Konzerns betrug zum Stichtag 30. Juni 2023 6,7 Mrd. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 19,8 %.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wurde an das Marktumfeld angepasst. Der Vorstand strebt ein Leasingneugeschäft in Höhe von 3,0 bis 3,2 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von 95 bis 115 Mio. Euro an. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert bei einem Leasingneugeschäft von 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro und einem Konzernergebnis von 80 bis 90 Mio. Euro.

Die GRENKE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 25,05EUR gehandelt.