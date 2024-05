Die RWE-Aktie gehört am Montag mit einem Plus von mehr als 2 Prozent zu den Gewinnern im deutschen Leitindex.

Deutschlands größter Stromproduzent RWE hat den Bau von Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt in der Nordsee beschlossen. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette gefasst, die bereits einige Offshore-Windprojekte in Großbritannien und den USA zum Stillstand gebracht haben, setzen die Essener damit weiter auf den Ausbau von Erneuerbaren.

Die neuen Windparks sollen rund 50 Kilometer vor der Insel Juist errichtet werden und hauptsächlich industrielle Abnehmer, darunter Betreiber von Rechenzentren, mit Strom versorgen. Die Entwicklung erfolgt in zwei Phasen: Der erste Cluster mit 660 Megawatt soll im nächsten Jahr in Bau gehen und Anfang 2027 in Betrieb genommen werden. Der zweite Cluster wird voraussichtlich 2027 starten und Anfang 2029 den Betrieb aufnehmen.

Das Unternehmen plant, bis 2030 insgesamt 55 Milliarden Euro in erneuerbare Energie zu investieren, wobei zwei Drittel der Investitionen im ersten Quartal in die Offshore-Windenergie fließen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will RWE seine Kapazitäten im Bereich der Offshore-Windkraft auf 10 Gigawatt zu verdreifachen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 34,85EUR auf Tradegate (27. Mai 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.





