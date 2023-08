NEW YORK (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben den US-Börsen am Donnerstag wieder Schwung verliehen. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet.

Im Trend ist die Inflation in den USA seit Juni 2022 gefallen. Volkswirte gehen von einem weiter nachlassenden Preisdruck aus. "Der an der Kernrate gemessene Inflationsdruck sollte in den nächsten Monaten recht niedrig bleiben", schreiben die Commerzbank-Experten. "Denn die Mieten, der wichtigste Ausgabenposten, steigen inzwischen langsamer, und Daten zu den Mieten bei Neuabschlüssen deuten darauf hin, dass der Aufwärtsdruck in Zukunft weiter nachlassen sollte."

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank von großer Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Das weitere Vorgehen jedoch ließ sie offen.

An der Dow-Spitze zogen die Aktien von Walt Disney um 2,5 Prozent an. Nach Netflix will auch der Medien- und Unterhaltungskonzern bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ab 2024 ein Ende setzen. Zugleich wird die werbefreie Version des Streaming-Dienstes Disney+ teurer.

Die Freizeitparks und die Kreuzfahrt-Reederei machten Disney in dem abgelaufenen Quartal unterdessen weiter Freude. Die Geschäftszahlen des Konzerns seien größtenteils positiv gewesen, schrieb Analyst Markus Leistner von der DZ Bank.

Die Anteilscheine von Alibaba kletterten nach der Vorlage von Geschäftszahlen um gut fünf Prozent nach oben. Dank des Umsatzwachstums im Kerngeschäft des chinesischen Online-Händlers überraschten der Gewinn und die Erlöse positiv.

Im Luxusmodesegment bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an: Der Modekonzern Tapestry (Marken: Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) will Capri Holdings (Michael Kors, Versace, Jimmy Choo) für 57 US-Dollar je Aktie übernehmen. Die Capri-Aktien schnellten um 56,5 Prozent auf gut 54 Dollar hoch, während die Tapestry-Papiere um 12,9 Prozent absackten./la/he