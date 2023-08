Analyse der Deutschen Umwelthilfe enthüllt Einweg-Kampagne von McDonald's als besonders dreistes Greenwashing

Berlin (ots) -



- Bundesweite Werbekampagne "I am beautiful" von McDonald's stellt

Einweg-Verpackungsmüll als vermeintlich "schön" dar

- Beworbener Recyclinganteil von Einweg-Pappbechern in Happy-Meal Büchern

beträgt mickrige 40 Prozent

- Anstatt verzichtbares Einweg zu promoten, sollte McDonald's - so wie beim

Vor-Ort-Verzehr in französischen Filialen - konsequent auf Mehrwegverpackungen

setzen

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke muss mit Abgabe auf Einweg-Geschirr

Müllflut durch McDonald's & Co. stoppen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft dem Fast-Food-Riesen McDonald's vor, mit

einer dreisten Greenwashing-Kampagne für Einweg-Verpackungsmüll den Klima- und

Umweltschutz in Deutschland zu hintertreiben. Seit Wochen bewirbt das

Unternehmen bundesweit Einweg-Verpackungen als vermeintlich "schön" und

nachhaltig. Recherchen der DUH belegen jedoch, dass die angeblich so

nachhaltigen Produkte alles andere als das sind. So bestehen beispielsweise die

Happy-Meal-Bücher lediglich zu 40 Prozent aus alten Einweg-Bechern, die dazu

noch in Großbritannien verarbeitet werden. Auch der Wechsel von Einweg-Plastik

auf Papier führt zu keinem Gramm weniger Abfall, erhöht sogar den

Ressourcenverbrauch und hat die Abholzung von Bäumen zur Folge.