Nvidia war gestern – Cathie Woods Ark Invest setzt auf diese zwei KI-Aktien!

"Wir sehen, dass für jeden US-Dollar, der für KI-Hardware wie Nvidia-GPUs ausgegeben wird, acht US-Dollar in Form von KI-Software gewonnen werden können", sagte Renato Leggi, Portfoliomanager von Ark Invest und Kollege von Cathie Wood, in einem Interview mit CNBC.

Darum richtet sich der Blick des Unternehmens weg von Nvidia, Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), hin zu Softwareherstellern. "Man kann GPUs verkaufen, so viel man will, aber natürlich muss man mit ihnen einen Mehrwert in Form von KI-Trainingsmodellen und Produkten schaffen", erklärt Leggi. Zu den am besten positionierten Titeln gehören ihm nach der Cloud-Kommunikationsplattform-Betreiber Twilio und der Telemedizin-Dienstleister Teladoc.