DAX - Bärische Vortageskerze

Sowohl der DAX als auch der S&P 500 gingen am Vortag mit einer jeweils bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel.

Im frühen Handel werden diese bärischen Tageskerzen am heutigen Mittwoch bisher nicht bestätigt, der DAX und S&P 500 zeigen sich am frühen Mittwochmorgen höher. Aber solange der DAX unter dem 10er-EMA notiert, ist mit weiter fallenden Kursen und einem erneuten Kursrückgang bis zum 200er-EMA bei aktuell 15.400 Punkten zu rechnen. Der DAX befindet sich bisher, ebenso wie der S&P 500, weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend.