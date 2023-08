Diese Mega-Börsengänge brachten Anlegern 2023 die meiste Rendite!

Der Börsengang des indonesischen Bergbauunternehmens Amman Mineral war, gemessen an der Performance der Aktie, in diesem Jahr der weltweit erfolgreichste große IPO. Das zeigen von Bloomberg erhobene Daten. Seit dem Börsengang am 7. Juli ist der Kurs der Amman Mineral-Aktie um mehr als 153 Prozent gestiegen.