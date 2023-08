"Eine Revolution mit großartigen Potenzialen" Der GOLDENE COMPUTER 2023 von COMPUTER BILD in Berlin verliehen / Fokusthema: Künstliche Intelligenz / Deutschland Ticket für New Mobility ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Er ist ein traditionelles Highlight im Vorfeld der

Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin: DER GOLDENE COMPUTER . Zum 26.

Mal zeichnete am Dienstagabend, 29. August 2023, COMPUTER BILD, Deutschlands

wichtigster Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung, die Gewinner aus. In 13

Kategorien von Smartphone bis TV hatten mehr als 50.000 Leserinnen und Leser

über die Produkte und Innovationen des Jahres entschieden. Rund 120 Top-Gäste

aus der IT- und Unterhaltungselektronik-Branche waren im Axel-Springer-Hochhaus

in Berlin bei der Award-Show dabei, durch die Moderatorin Barbara Schöneberger

unterhaltsam mit viel Charme und Witz führte.



DER GOLDENE COMPUTER stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Chancen und Risiken

von Künstlicher Intelligenz. Daniela Kluckert MdB (FDP), Parlamentarische

Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr , betonte dabei

insbesondere die Herausforderungen des Gesetzgebers: "Eine sich schnell

entwickelnde Technologie wie Künstliche Intelligenz in den starren Rahmen eines

Gesetzes zu zwängen, ist nicht der beste Weg, um Europas mangelnde

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Schlanke, praxistaugliche Regeln, die eine

vertrauensvolle Nutzung ermöglichen, ohne Innovationen zu blockieren - dafür

setzen wir uns im Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein." , so

Kluckert.