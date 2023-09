Obwohl die Aktie der größten österreichischen Bank, der Erste Group (ISIN: AT0000652011), mit derzeit 33 Euro deutlich unterhalb ihres Jahreshochs vom 28.2.23 bei 37,26 Euro notiert, konnten Anleger, die vor einem Jahr in die Aktie investiert haben, einen Kursgewinn von 45 Prozent für sich verbuchen. Für Anleger, die der Aktie in den nächsten Jahren zumindest eine halbwegs solide Kursentwicklung prognostizieren, könnte anstelle des direkten Aktienkaufs eine Investition in ein Strukturiertes Anlageprodukt interessant sein.

Das aktuell zur Zeichnung angebotene RBI-Express-Zertifikat auf die Erste Group-Aktie bietet in den nächsten fünf Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von beachtlichen 8,75 Prozent.