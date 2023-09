Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China sprechen aus Sicht vieler Investoren für eine Anlagestrategie, die das Kurspotenzial der US-Reshoring-Bestrebungen widerspiegelt – das Thema steht mit der Verabschiedung des Chips and Science Acts, des Inflation Reduction Acts und des Infrastructure Investment and Jobs Act in den USA seit 2021 auf der politischen Agenda. Laut SG Research haben in den vergangenen 6 Monaten knapp 50 Unternehmen neue Investitionen von über 450 Mrd. US-Dollar und die die Schaffung von 110.000 neuen Jobs angekündigt. Der Backtest des durch Société Générale Index (SGI) konzipierten SGI Reshoring Equity Thematic Basket zeigt seit August 2022 eine Outperformance von 10 Prozent gegenüber dem S&P 500.

Investment Story: kritische Industrien als Profiteure einer neuen Weltordnung