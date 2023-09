SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301) befasst sich mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Materialien und Produkten aus Spezialgrafit und Carbonfasern und glas- und kohlestofffaserverstärkten Kunststoffen. Zum ersten Halbjahr konnte am 3.8.23 eine hauchdünne Umsatzsteigerung vermeldet werden, die aus einem starkem Geschäftsverlauf der Sparte Graphite Solutions aufgrund hoher Nachfrage der Halbleiterindustrie resultiert. Auch die Sparten Process Technology und Composite Solutions legten über Erwartung zu, allerdings brachen die Umsätze und Erträge bei Carbon Fibers aufgrund schwacher Nachfrage der Windindustrie ein, hier wird eine Besserung frühestens in 2024 erwartet. Konzernumsatz (560,5 Mio. Euro), EBITDA bereinigt (88 Mio. Euro) und EBITDA-Marge (15,7 Prozent) lagen in etwa auf dem Niveau des Vergleichszeitraums (H1-2022).

