BackBox gibt strategische Partnerschaft und Produktintegration mit der Paessler AG bekannt

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, aktuellen und zukünftigen BackBox-Kunden diese wertvolle Integration anbieten zu können, unabhängig davon, ob sie ihre Lösung vor Ort oder in der Cloud einsetzen", so Josh Stephens, CTO von BackBox. "Paessler PRTG ist ein hoch skalierbares, robustes und funktionsreiches Produkt, das zudem eine der am weitesten verbreiteten Netzwerküberwachungsplattformen sowohl für Unternehmen als auch für Managed Services Provider ist."

Laut Gartner werden 25 % der Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkaktivitäten bis 2025 automatisieren, was einem Anstieg von weniger als 8 % im Frühjahr 2022 entspricht. Dies führt dazu, dass NetOps-Teams die Automatisierung als Teil des Network Operations Center (NOC)-Stacks übernehmen müssen. Mit dieser Integration können NOCs und Network Operations-Teams nun aus dem PRTG Monitoring Dashboard heraus auf Gerätekonfigurationsdaten zugreifen und die Lösung identifizierter Probleme schnell automatisieren, was die MTTR reduziert und die Netzwerkverfügbarkeit und -leistung verbessert.

BackBox ersetzt herstellerspezifische Gerätemanager durch eine herstellerübergreifende Netzwerkautomatisierungsplattform, die Netzwerkbetriebsteams einen Gesamtüberblick über ihr Netzwerk verschafft. NetOps-Teams können damit auch Netzwerkprobleme diagnostizieren und beheben, die mehrere Gerätetypen betreffen, wie sie in modernen Multi-Cloud-Netzwerken heute üblich sind.

Die Kombination von PRTG und BackBox bietet Vertriebspartnern die Möglichkeit, Netzwerkbetriebsteams eine Best-in-Breed-Lösung anzubieten, die erstklassige Netzwerküberwachungsfunktionen mit der zuverlässigsten und sichersten Netzwerkautomatisierungsplattform kombiniert. Die Unternehmen haben bereits gemeinsame Kunden, die beide Produkte nutzen, und es gibt starke Überschneidungen bei der Geräteunterstützung und -abdeckung, und die Produkte sind zudem hoch skalierbar.