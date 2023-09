STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Apple (WKN UL03FF)



Schlechte Nachrichten für Apple aus Frankreich. Das 2020 auf den Markt gekommene iPhone 12 überschritt bei einem Test der französischen Strahlenschutzbehörde die festgelegten Grenzwerte. Daraufhin wurde ein Verkaufsstopp des Smartphones in Frankreich ausgesprochen. Nun will sich auch Belgien die Strahlenwerte des iPhone 12 näher anschauen. Apple ließ in einer ersten Stellungnahme verlauten, dass "das 2020 auf den Markt gebrachte iPhone 12 [ ] den Strahlenstandards" entspräche und es "von mehreren internationalen Gremien als konform zertifiziert worden" sei. Der Konzern prüft eine Anfechtung des Verkaufstopps. Der Apple-Aktie können die negativen Meldungen nichts anhaben, sie steigt um 0,22 % auf 176,13 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den iPhone-Konzern wird von den Anlegern gekauft. 2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UK6LWY)

Die Amazon-Aktie befindet sich seit dem Frühjahr im Rallye-Modus. In den letzten sechs Monaten verteuerten sich die Papiere des Online-Riesen um 50 %. Zuletzt bestätigten die Analysten von Barclays Capital ihre overweight-Einstufung bei einem Kursziel von 180 US-Dollar. Heute legt die Aktie des Versandhändlers eine Verschnaufpause ein, es geht um 0,46 % auf 144,05 US-Dollar nach unten. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Amazon gefragt. 3. Knock-out-Put auf HelloFresh (WKN ME0LTY)

Hinter der HelloFresh-Aktie liegen fulminante sechs Monate, in denen der Aktienkurs einen Anstieg von über 90 % verzeichnen kann. JP Morgan setzt auf eine kurzfristige Fortsetzung der Rallye und gibt der Aktie des Kochboxen-Lieferanten den "Positive Catalyst Watch" Status. Zudem hoben die Analysten ihr Kursziel von 31 auf 38 Euro an. Heute geht es dennoch etwas nach unten, aktuell kostet eine Aktie der Berliner 33,75 Euro und damit 0,32 % weniger als am Vortag. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Knock-out-Put auf HelloFresh zu.

Euwax Sentiment Index

Nach der gestrigen Leitzinserhöhung der EZB um 0,25 % und der Aussicht auf eine Zinspause klettert der DAX heute um ein Prozent auf 15.960 Punkte nach oben. Der heutige große Verfallstag dürfte sein Übriges zum bisher positiv verlaufenden Wochenausklang tun. Die Anleger setzen jedoch auf eine Gegenbewegung und lassen den Euwax Sentiment auf -60 Punkte fallen.

Börse Stuttgart auf Youtube

Ruhe nach dem Krypto-Sturm bei Bitcoin & Co. - Monatsrückblick Juli & August mit @Bitcoin2Go Mirco & Richy blicken in diesem Video auf die interessanten Ereignisse der Monate Juli und August zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie ist die aktuelle Korrelation zwischen dem Kryptomarkt und dem makroökonomischen Umfeld? Wie steht es derzeit um die Zinsen und den Arbeitsmarkt? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur Genehmigung des Bitcoin-ETF und wann ist damit zu rechnen? Welche Ereignisse stehen hinter dem aktuellsten Kursrutsch? Welche Auswirkungen hatte das jüngste LTC-Halving? Was ist im September zu erwarten? Weitere Themen wie ETH-Future-ETF, Evergrandes Insolvenzantrag, SpaceX, MicroStrategy, SEC, Ripple und BTC-Halving 2024 stehen ebenfalls im Fokus. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Yi3JcDUM1K4

