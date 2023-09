Barclays stuft diese europäische Tech-Perle hoch!

Noch sei das Unternehmen zwar nicht über den Berg, schreibt das Analysten-Team um James Goodman in einem Report am Mittwoch. "Ja, die Dinge werden im zweiten Halbjahr wahrscheinlich schlechter werden, bevor sie besser werden. Aber es muss einen Preis geben, zu dem man das durchschauen und kaufen sollte", so Goodman mit Blick auf den heftigen Kursverfall.

Adyen bleibe "ein disruptiver, branchenführender Zahlungsdienstleister, der noch eine lange Wachstumsphase vor sich hat", schreibt Goodman weiter. Barclays stuft die Adyen-Aktie deshalb auf "Overweight" hoch. Angesichts der starken Neubewertung sinkt das Kursziel jedoch von 1.150 auf 900 Euro. Zum aktuellen Kurs von knapp unter 680 Euro wäre das immer noch ein starkes Aufwärtspotenzial von 30 Prozent.