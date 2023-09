Tevano Systems Holdings Inc. und ZAAP Charge Inc. geben Absichtserklärung für strategische Partnerschaft bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada - 28. September 2023 - Tevano Systems Holdings Inc. (CSE: TEVO) (FSE: 7RBA) (OTC Pink: TEVNF) ("Tevano" oder das "Unternehmen"), ein auf nachhaltige Energielösungen spezialisiertes Technologieunternehmen, und ZAAP Charge Inc. ("ZAAP Charge") freuen sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) am 22. September 2023 bekannt zu geben, um eine strategische Partnerschaft einzugehen, die darauf abzielt, die Ladeindustrie für Elektrofahrzeuge (EV) zu revolutionieren.

ZAAP Charge Inc. ist bekannt für seine Schnellladelösungen, die in Zusammenarbeit mit Installationspartnern die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen. Ihr Engagement für Kosteneffizienz und technologische Innovation hat sie als eines der führenden Unternehmen in ihrem Bereich positioniert.

Tevano Systems, angetrieben von der Vision einer nachhaltigen Zukunft, hat das Potenzial der innovativen Lösungen von ZAAP Charge erkannt. Diese Partnerschaft entspricht unserem gemeinsamen Ziel, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und nachhaltige Energienutzung zu fördern.

Gemäß der Absichtserklärung wird Tevano Systems 100 % von ZAAP Charge für 37,5 Millionen Stammaktien von Tevano Systems zu einem Wert von 0,05 Cent pro Aktie in einer Transaktion zu marktüblichen Bedingungen erwerben. Zusätzlich erhalten die an der Transaktion beteiligten Vermittler eine Vermittlungsgebühr von 3,75 Millionen Aktien, ebenfalls zu einem marktüblichen Wert von 0,05 Cent pro Aktie. Tevano Systems wird ZAAP Charge außerdem eine Ernennung zum Vorstand und 100.000 $ als Betriebskapital gewähren, um Prüfungskosten zu decken und die Einführung des M2-Geräts in Kanada zu erleichtern, was eine schnelle Umsatzgenerierung ermöglicht.

Für das Management von ZAAP Charge wird ein RSU-Pool (Restricted Stock Units) eingerichtet, der die Möglichkeit bietet, bis zu 6,5 Millionen Aktien auf der Grundlage vorher festgelegter Umsatzrichtwerte zu erwerben.

Von den 37,5 Millionen Tevano-Stammaktien unterliegen 30 Millionen einem Treuhandplan in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Canadian Securities Exchange ("CSE").

Beide Parteien werden eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen, um die strategische Ausrichtung sicherzustellen. Nach erfolgreichem Abschluss wird eine endgültige Vereinbarung geschlossen, die alle Aspekte dieser Partnerschaft beinhaltet.