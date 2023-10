US-Arbeitsmarkt: Beschäftigungszahlen steigen unerwartet stark! Dow und S&P rot

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg in diesem Monat um 336.000 und lag damit über der Konsensusschätzung von 170.000, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in einem mit Spannung erwarteten Bericht mit.



Die Arbeitslosenquote lag bei 3,8 Prozent, verglichen mit der Prognose von 3,7 Prozent.



US-Futures gaben nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten deutlich nach, und die Renditen von Staatsanleihen stiegen sprunghaft an. Die Anleger waren zuletzt besorgt, dass die robuste Konjunktur die US-Notenbank dazu zwingen könnte, die Zinsen hoch zu halten oder sogar weiter anzuheben, da die Inflation weiterhin hoch ist.



Weitere Informationen folgen in Kürze.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion