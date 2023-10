13.10.2023 -

Die Zeit der Null- und Negativzinssätze ist vorerst vorbei. Seit etwa Ende 2021 hat sich an den Anleihemärkten der großen Industrieländer eine radikale Umkehrung der Verhältnisse vollzogen. In den USA stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in diesem Zeitraum um rund 330 Basispunkte, also um 3,3 Prozentpunkte. In der Spitze lag die Rendite bei 4,80 Prozent. Ein solches Niveau war zuletzt im Juli 2007 in der Frühphase der Finanzkrise gesehen worden. Die Anleiherenditen in den USA sind damit so hoch wie zuletzt vor 16 Jahren. Die Rendite vergleichbarer Bundesanleihen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 315 Basispunkte auf ein Hoch von 2,97 Prozent. Die „Bunds“, wie die Bundesanleihen im internationalen Finanzjargon genannt werden, waren zuletzt im Juli 2011 mit solchen Renditen gehandelt worden. Gerne beantworten wir nachfolgend einige Fragen, die unsere Kundinnen und Kunden angesichts der veränderten Marktbedingungen derzeit zum Anleihemarkt stellen:

1. Warum sind die Anleiherenditen zuletzt so stark gestiegen?

Die nach unserer Einschätzung wichtigsten Gründe für den jüngsten Renditeanstieg sind: