Die geochemische Auswertung von inzwischen 618 Gesteinsproben auf dem Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow, 170 km westlich von Thunder Bay in Ontario, lässt auf ein starkes Potenzial für spodumenführende Erzgänge auf dem Konzessionsgebiet schließen. Nach fünfwöchiger Feldarbeit hat Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FWB: JO0) bereits zehn wichtige Bohrziele auf einer Streichlänge von 25 km identifiziert. Vor Wintereinbruch hat das Unternehmen jetzt nochmals zwei Teams vor Ort entsendet, um bis zu sechs Wochen lang ein Maximum an Informationen aufzuzeichnen. Weitere Kartierungen, Probenahmen und Prospektionsarbeiten sollen die geplanten Bohrungen im Winter bestmöglich vorbereiten.

Das Kalium/Rubidium-Verhältnis (K/Rb) gilt als wichtiger Indikator bei der Identifizierung von spodumenhaltigen Erzgängen. K/Rb-Verhältnisse von <30 sind ein Hinweis auf Seltene-Erden-Pegmatite und <20 auf Pegmatite der Spodumen-Subtyp-Kategorie. Werte unter 10 werden häufig mit wirtschaftlich abbaubaren Spodumen-Pegmatiten assoziiert. Bislang wurden 10 Pegmatite mit K/Rb-Verhältnissen von <30 mit einem niedrigsten Wert von 7,5 identifiziert. Das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen seines ersten Bohrprogramms bei jedem der 10 Zielpegmatite Bohrungen zu absolvieren. Zu den Höhepunkten der Ergebnisse gehören bis zu 0,5 % Li2O, 1.730 ppm Cäsium, 120.000 ppm Tantal und 3.540 ppm Rubidium.

Der Schwerpunkt der dritten Phase der Feldarbeiten liegt auf der detaillierten Untersuchung der Ziele bei Bingo und Maple Leaf sowie auf der weiteren Erkundung und Bewertung des Geländes zwischen diesen beiden Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatitschwärmen.



Abbildung 1: Erzgang Bingo ist aus der Luft erkennbar und lässt sich leicht über eine Länge von mehr als ~1,2 km verfolgen. Die Geologen vermuten, dass es eine unterirdische Verbindung zum benachbarten Maple Leaf Pegmatit gibt.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources kommentierte: „Wir sind von den Ergebnissen auf White Willow begeistert. Wir verfügen nun über 10 primäre Zielgebiete auf unserem mehr als 25 km langen Trend, darunter zwei stark entwickelte LCT-Pegmatitschwärme auf Bingo und Maple Leaf. Zwischen Bingo und Maple Leaf liegt noch viel Land, das noch weiter exploriert und Anschlussuntersuchungen unterzogen werden kann. Die bisherigen Ergebnisse stärken unsere Überzeugung, dass Willow ein Vorzeigeprojekt ist, auf dem Ontarios nächste große Lithiumentdeckung stattfinden wird.“



Abbildung 2: Blasendiagramm der K/Rb-Verhältnisse für das Projekt White Willow.

Fazit: Auch wenn es am Aktienmarkt derzeit niemanden interessiert. Fest steht, dass Usha Resources solide arbeitet und bei der Erkundung seines White Willow Projekts systematisch große Fortschritte macht. 10 qualifizierte Bohrziele in kurzer Zeit sind eine Ansage. Zwar dürften derzeit nur Fachleute in der Lage sein, die detaillierten Analyseergebnisse richtig einzuordnen, aber auch das ist eine wichtige Adressatengruppe, denn sie beraten oft Fonds, die nach Investments in der Branche suchen. Das hochgradige Vorkommen von 14,64% Ta2O5 beim Erzgang Maple Leaf dürfte die Fachleute aufhorchen lassen. Denn grobkörniges Tantalit mit vergleichbaren Gehalten wurde bislang nur im Pegmatit North Aubrey auf Projekt Seymour Lake von Green Technology Metals‘ (GT1) gefunden. Dort hat GT1 eine Ressource von 9,9 Mio. Tonnen mit 1,04% Li2O identifiziert. Im Übrigen weiß man, dass Lithium-Pegmatitschwärme in Gruppen auftreten. White Willow hat also noch jede Menge Potenzial zu wachsen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.