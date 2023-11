Richard Bernstein, CIO des 16 Milliarden US-Dollar schweren Vermögensverwalters Richard Bernstein Advisors, argumentiert, dass die "Magnificent Seven", also die sieben größten Unternehmen, zwar die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2023 dominiert haben, dass aber auch weniger bekannte Aktien jetzt bereit seien, in den nächsten zehn Jahren große Gewinne zu erzielen.

Dieser bevorstehende Pendelschlag in der Marktführung sei eine "einmalige Kaufgelegenheit", die sich in vergessenen und wenig geliebten Bereichen des Marktes zusammenbraue, so Bernstein weiter. Im Gespräch mit Business Insider sagte er, er sehe es ähnlich wie in den 2000er Jahren, als die größten Marktführer im S&P 500 an Wert verloren, während Außenseiter-Sektoren wie Energie und Schwellenländer "Monster-Renditen" erzielten.