JPMORGAN stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hella nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers liege unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Akshat Kacker am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der negative Netto-Cashflow sehe schwach aus. Entscheidend seien für das Unternehmen nun eine Verbesserung der Barmittelentwicklung sowie die Höhe der künftigen Investitionen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 06:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 76,00EUR gehandelt.