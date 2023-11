NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen dürften sich am Dienstag nach ihrer jüngsten Erholung erst einmal weiter zurückhalten. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch die langsam zu Ende gehende Berichtssaison hält nur wenige Nachrichten parat, sodass die Konsolidierungsphase weiter gehen dürfte.

Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 34 039 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 praktisch unverändert bei 15 156 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte es bei beiden Indizes nur für moderate Gewinne gereicht.