Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kündigt den bevorstehenden Handelsstart ihrer frischen Anleihe an. Mit einem Volumen von 7,6 Mio. Euro und einem Starttermin spätestens am 15. November 2023, bietet sie eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

9.5 NZWL 28 Anl: Handelsstart der 9,5% Anleihe von ZWL Leipzig mit 7,6 Mio. Euro am 15.11.2023

