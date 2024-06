Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte am Aktienmarkt

DAX

MDAX

SDAX

TecDAX

Dow Jones

S&P 500

**Aktuelle Entwicklung der Börsenindizes: Uneinheitliches Bild an den Märkten** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,35% auf 18.067,50 Punkte leicht verbessern. Auch der SDAX verzeichnete einen positiven Trend und stieg um 0,79% auf 14.480,96 Punkte. Im Gegensatz dazu mussten der MDAX und der TecDAX Verluste hinnehmen. Der MDAX fiel um 0,74% auf 25.508,93 Punkte, während der TecDAX um 0,73% auf 3.324,58 Punkte nachgab. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigten sich die US-amerikanischen Indizes stabiler. Der Dow Jones legte marginal um 0,02% zu und steht aktuell bei 38.573,98 Punkten. Der S&P 500 konnte ebenfalls einen leichten Anstieg von 0,15% verzeichnen und notiert derzeit bei 5.439,28 Punkten. Insgesamt spiegeln die heutigen Bewegungen eine uneinheitliche Stimmung an den Märkten wider, wobei sowohl positive als auch negative Entwicklungen zu beobachten sind.Topwerte: Zalando (2.84%), Deutsche Boerse (2.30%), Qiagen (1.66%) Flopwerte: Vonovia (-2.26%), adidas (-2.85%), Bayer (-3.53%)Topwerte: HENSOLDT (5.39%), ThyssenKrupp (2.09%), RTL Group (1.55%) Flopwerte: Fresenius Medical Care (-3.78%), Evotec (-9.29%), Carl Zeiss Meditec (-19.92%)Topwerte: SAF-HOLLAND (8.40%), RENK Group (6.82%), ProSiebenSat.1 Media (4.86%) Flopwerte: ATOSS Software (-2.78%), ADTRAN Holdings (-2.98%), SUESS MicroTec (-3.61%)Topwerte: HENSOLDT (5.39%), Nagarro (2.30%), Qiagen (1.66%) Flopwerte: SUESS MicroTec (-3.61%), Evotec (-9.29%), Carl Zeiss Meditec (-19.92%)Topwerte: Apple (1.82%), Walt Disney (1.36%), Boeing (1.10%) Flopwerte: Amazon (-1.09%), Salesforce (-1.39%), Unitedhealth Group (-1.42%)Topwerte: Autodesk (5.29%), Tesla (4.67%), Bio-Rad Laboratories (A) (4.56%) Flopwerte: AES (-3.46%), Albemarle (-3.76%), Align Technology (-4.30%)