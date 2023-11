Diese Akquisition leitet auch Glencores geplanten Rückzug aus dem Kohlegeschäft ein. Mit der jetzigen Einigung zahlt Glencore 6,93 Milliarden US-Dollar für einen 77-prozentigen Anteil am Kohlegeschäft von Teck. Die Stahlhersteller Nippon Steel und Posco, derzeitige Minderheitsbeteiligte an Teck, werden den Rest übernehmen.

Für Glencores CEO Gary Nagle ist dieser Deal ein Schlüsselmoment, der den Fokus des Unternehmens auf Metalle lenkt, die für die Energiewende wichtig sind. Glencore plant, die Kohleaktivitäten in ein neues, an der New Yorker Börse gelistetes Unternehmen zu integrieren. "Ich glaube nicht, dass dies ein zweiter Preis ist", sagte er und weiter: "Wir haben sehr gut daran getan, ein hervorragendes Asset zu erwerben."