Seine Vorhersagen basieren auf signifikanten Veränderungen im Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht. Insbesondere weist Saylor auf das anstehende Bitcoin-Halving hin, bei dem das monatliche Angebot an Bitcoin für Miner von einer Milliarde auf eine halbe Milliarde US-Dollar reduziert wird. "Was passiert, wenn sich das eine verdoppelt und das andere halbiert? Der Preis wird sich natürlich nach oben anpassen müssen", erklärt Saylor.

Für die Jahre 2024 bis 2028 prognostiziert Saylor, dass Bitcoin weiterhin eine Phase des hohen Wachstums erleben wird, getrieben durch die zunehmende Akzeptanz in der Technologiebranche und bei globalen Mega-Banken. Er erwartet einen intensiven Wettbewerb unter Unternehmen wie Apple und Meta um den Erwerb von Bitcoin, was deren Integration in Produkte und Dienstleistungen vorantreiben wird.

Darüber hinaus sieht Saylor die Zukunft von Bitcoin in noch größeren Dimensionen. Er glaubt, dass Bitcoin in 20 bis 25 Jahren jeden anderen hochwertigen Vermögenswert übertreffen wird, mit einem exponentiellen Wachstum, das zu einem Preis von Millionen pro Coin führen könnte.

Saylor schließt mit einer äußerst optimistischen Bullen-Prognose: "Wenn Sie so darüber nachdenken, sagen Sie einfach – jetzt werden wir uns verdoppeln, danach werden wir uns wieder verdoppeln, und wieder verdoppeln, und wieder verdoppeln, und diese Kryptowährung wird sich weiter zu einer Million US-Dollar pro Coin steigern, zwei Millionen US-Dollar pro Coin, fünf Millionen US-Dollar pro Coin, zehn Millionen US-Dollar pro Coin und so weiter."

Zum Stand vom 2. November hatte MicroStrategy, das derzeit rund 158.400 Bitcoins besitzt, einen Gewinn von etwa 900 Millionen US-Dollar aus seiner Bitcoin-Investition erzielt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

