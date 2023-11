Goldman Sachs prognostiziert, dass der S&P 500 das nächste Jahr bei 4.700 Punkten abschließen wird, was einem Anstieg von etwa 4,4 Prozent entspricht. Mit Dividenden erwartet die Bank eine Gesamtrendite von sechs Prozent. Sie geht davon aus, dass die USA einer Rezession entgehen und ihr Wachstum fortsetzen werden, wenn auch in bescheidenem Maße. David Kostin, Goldman-Chefstratege für US-Aktien, rät Anlegern, bis zum Ende des nächsten Jahres investiert zu bleiben. Er hat seine Prognose für 2024 nach Taylor Swifts Song "All You Had To Do Was Stay" benannt. Kostin erwartet einen flachen Markt in der ersten Jahreshälfte und Zuwächse in der zweiten Jahreshälfte, wenn Unsicherheiten über Zinserhöhungen und US-Wahlen beseitigt sind. Er rechnet mit Zinssenkungen im vierten Quartal des nächsten Jahres. Goldman empfiehlt Anlegern, sich auf "attraktivere" Möglichkeiten im Index zu konzentrieren und rät zu drei Strategien: Kauf von Qualitätsaktien, Besitz von Wachstumswerten mit hoher Gesamtkapitalrendite (ROIC) und Investition in angeschlagene zyklische Werte.