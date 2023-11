Ein möglicher Aktienverkauf in Hongkong könnte demnach bereits Anfang nächsten Jahres erfolgen, berichtet die International Financing Review (IFR) unter Berufung auf Insider. Es sei aber noch zu früh, um den Umfang der Kapitalbeschaffung für die Notierung in Hongkong zu bestimmen, so die Insider weiter. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und das bisher in Shenzhen notierte CATL könne sich noch gegen den Aktienverkauf entscheiden.

CATL ist der weltweit größte Hersteller von Elektroauto-Batterien. Bereits Anfang des Jahres hatte das Unternehmen Banken für eine geplante Global Depositary Receipts (GDR) Emission in der Schweiz ausgewählt, die mindestens fünf bis sechs Milliarden US-Dollar einbringen sollte, wie Bloomberg im Februar berichtete. China International Capital, China Securities International, Goldman Sachs und UBS waren unter denjenigen, die an der Notierung gearbeitet hatten. Die Schweizer-Notierung wurde jedoch wegen aufsichtsrechtlicher Probleme auf Eis gelegt. Laut der Quellen sei es noch zu früh, um über den Umfang der Börsennotierung in Hongkong zu sprechen, aber der angestrebte Umfang der schweizerischen GDR könne als Referenz dienen.