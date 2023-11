Die iRobot-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Nachricht um 50 Prozent im Xetra-Handel. Mit umgerechnet knapp 45 US-Dollar liegt sie immer noch unter dem vorgeschlagenen Übernahmepreis. Amazon bietet 51,75 US-Dollar in bar für jede iRobot-Aktie. Im Juli hatte der Online-Riese sein Angebot reduziert, nachdem die Schulden beim Roomba-Hersteller angestiegen waren, Ursprünglich hatte Amazon 61 US-US-Dollar je Aktie geboten.

Amazon steht kurz davor, von der EU-Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme des Roboterstaubsauger-Herstellers iRobot zu erhalten, ein Deal im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das meldet Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Übernahme fällt in eine Zeit, in der Kartellbehörden weltweit ihre Prüfungen von Großkonzernen, die kleinere Rivalen aufkaufen, intensivieren. Besonders im Fokus steht dabei die Sorge um die Anhäufung großer Datenmengen durch wenige Unternehmen und die Ausdehnung ihrer Marktdominanz in neue Bereiche.

Die Europäische Kommission, welche als Wettbewerbsaufsicht der EU fungiert, hatte Amazon bereits im Juli gewarnt, dass dieser Deal den Wettbewerb bei Roboterstaubsaugern reduzieren und die dominante Position des Unternehmens als Online-Marktplatzanbieter verstärken könnte. Die Kommission, die bis zum 14. Februar über den Deal entscheiden soll, lehnte einen Kommentar dazu ab. Amazon hat bislang nicht auf eine Anfrage für eine Stellungnahme reagiert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion