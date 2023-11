FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Bayer sind mit einem Einbruch von rund 21 Prozent in der laufenden Woche schwächster Dax-Wert . Tags zuvor war es am Tief seit dem Jahr 2006 bei 32,24 Euro noch gut ein Prozent mehr. Die Woche war gleich zu Beginn geprägt von sehr schlechten Nachrichten. Einer milliardenteuren Glyphosat-Gerichtsniederlage in den USA und dem Aus für eine klinische Studie für den Pharma-Hoffnungsträger Asundexian.

Einige Analysten haben Bayer-Aktien seither abgestuft. Am Freitag folgte auch Kepler Cheuvreux. Die Nachrichtenlage dürfte weiter belasten, auch noch nach dem bisherigen Kursrutsch, hieß es. Mit dem Aus für den Gerinnungshemmer Asundexian "fehlt nun ein entscheidendes Puzzleteil in der Pipeline". Zudem drohten hoher Lagerbestände in der Agrarchemiebranche den Start von 2024 zu verhageln. Das Kursziel kappten die Kepler-Experten mit 33 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau./ag/jha/